Homem é preso com drogas após espancar namorada de 16 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, que não teve idade revelada, foi preso com drogas após espancar a namorada de 16 anos, em Borba, no Amazonas.

De acordo com a investigadora Antonely Magalhães, da 74ª DIP, as diligências iniciaram após a vítima, acompanhada de sua genitora, informar que teria sido espancada por seu companheiro.

“Em posse destas informações, seguimos em diligências até a residência do casal, para encontrar o indivíduo, e, chegando no local, constatamos a presença de entorpecentes na casa, como cocaína, maconha tipo skunk e pasta base de cocaína. O infrator, entretanto, havia empreendido fuga do local”, disse Magalhães.

A investigadora esclareceu que as equipes seguiram em buscas pelo infrator e o encontraram, conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, em via pública, na Estrada do Aeroporto, naquele município.

Procedimentos - O homem irá responder por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.