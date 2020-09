Homem é preso com arsenal em embarcação no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso neste sábado (26) ao transportar armas em uma embarcação, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que um dos tripulantes de uma embarcação tipo lancha, que faz linha nos municípios Carauari/Tefé/Manaus, estaria transportando drogas. No entanto, durante a abordagem e revistas nas bagagens, os policiais encontraram oito armas de fogo do tipo simulacro, sendo uma pistola de pressão com carregador e sem munição, e ainda, 18 facas. Os objetos eram de produção artesanal feitos para simular armas de verdade.

Todo o material apreendido foi conduzido junto com o suspeito para a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil a fim de adotarem os procedimentos cabíveis. As investigações sobre a origem dos objetos produzidos terão continuidade na unidade policial.