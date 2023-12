Homem é preso ao ir solicitar o novo RG da SSP em Manaus

Manaus/AM - Sandro Farias da Gama, de 46 anos, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, foi preso por policiais civis que atuam no Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na tarde desta sexta-feira (1).

A prisão realizada com o apoio do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi efetuada, após o suspeito ter solicitado inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), para obtenção da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Essa é a segunda prisão, em menos de um mês, de foragidos da Justiça pelas equipes do IIACM. De acordo a polícia, o homem compareceu à sede do Instituto de Identificação para solicitar inscrição no CPF, a fim de obter a nova CIN. Ao ter os dados checados, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Sandro Farias da Gama, que estava sendo procurado desde junho de 2023, foi preso e encaminhado ao 21º DIP para os procedimentos de polícia judiciária.

Outro preso

No dia 14 de novembro deste ano, investigadores do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) e do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam um homem, de 29 anos, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele também foi preso ao solicitar inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).