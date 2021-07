Homem é preso 8 anos após tentar matar desafeto em Manaus

Manaus/AM - Oito anos após tentar matar um desafeto em Jutaí, no interior do Amazonas, Ricardo da Silva Alencar, de 30 anos, foi preso nessa quinta-feira (15), em cumprimento a mandado de prisão. O homem estava em casa, na Rua Curuena, bairro Pedro Costa de Souza, no município.

De acordo com o investigador Diego Araújo, gestor da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu no dia 2 de novembro de 2013, em Manaus, mas a unidade policial recebeu o mandado de prisão em desfavor do homem somente nessa quinta.

“A ordem judicial foi emitida no dia 28 de abril deste ano pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, e encaminhada ao município, pois o indivíduo se encontrava aqui na região. Após buscas, o localizamos na residência dele, onde morava com a esposa e duas filhas”, disse por meio da assessoria de comunicação.

Ricardo da Silva Alencar irá responder pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Após os trâmites cabíveis, ele foi encaminhado para carceragem da 56ª DIP e ficará à disposição da Justiça.