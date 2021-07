Desesperada, mãe pede ajuda para encontrar filho que desapareceu no Amazonas

Manaus/AM - Anderson Matos Lisboa, 40, desapareceu no dia 16 de junho na zona rural do município de Iranduba, no interior do Amazonas.

De acordo com Ana Maria Simões Matos, 59, mãe do desaparecido, Anderson estava na rua Maria Zeneide, por volta das 11h30, quando foi visto pela última vez.

Ela pede que quem souber do paradeiro do filho, entre em contato com a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).