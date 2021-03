Homem é detido com cinco metros cúbicos de madeira ilegal no Amazonas

De acordo com informações da equipe policial que participou da ocorrência, a abordagem aconteceu por volta do meio-dia. Durante a fiscalização, foi solicitado ao responsável pelo material o DOF, que não foi apresentado aos agentes. A madeira apreendida está avaliada em R$ 10 mil.

Manaus/AM - No início da tarde de terça-feira (02), policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam cinco metros cúbicos de madeira serrada sem Documento de Origem Florestal (DOF) em uma embarcação no Médio Solimões, nas proximidades do município de Coari. O responsável pela madeira ilegal foi detido por crime ambiental.

