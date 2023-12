Homem é condenado por matar esposa a facadas na frente do filho em Manaus

Manaus/AM - Pedro Lima de Araújo foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, por matar sua companheira, Raimunda Lima de Carvalho, em Manaus. A decisão é do Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal de Júri.

De acordo com o TJAM, a pena foi fixada pelos crimes previstos no art. 121, parágrafo 2.º, incisos I (motivo torpe) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal. Da sentença ainda cabe recurso, mas o réu não terá direito de recorrer em liberdade.

O réu não compareceu ao júri e teve a prisão decretada pela autoridade judiciária,que expediu o respectivo mandado de prisão. O Conselho de Sentença acatou integralmente o pedido do MPE, que havia denunciado o réu pelo previsto nos Artigo 121, parágrafo 2.º, inciso I e IV do CPP.

A defesa sustentou a tese de absolvição por clemência, baseada na insuficiência de provas incriminatórias e na retirada da qualificadora do motivo torpe.

O crime - De acordo com a denúncia formulada pelo Ministério Público, o crime ocorreu em 12 de março de 1999, na rua Fast Clube, bairro Cidade de Deus, zona Leste da capital, após uma discussão na qual a vítima resolveu abandonar o denunciado.

O homem, inconformado com a situação, esperou que a companheira saísse da casa e, quando ela estava se despedindo de sua vizinha, o acusado desferiu inesperadamente, e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, uma facada pelas costas. Ao virar e tentar se defender, Raimunda recebeu novo golpe de faca na região do peito. O crime foi presenciado pelo filho do casal, que na época tinha 2 anos de idade.

Consta dos autos que o réu agredia a vítima sistematicamente, e que chegou a ferir um animal de estimação da companheira.

Após o crime, o acusado ficou foragido até 2020, quando foi preso e, após, passou a responder em liberdade.