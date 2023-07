Homem é absolvido por morte de desafeto após briga em bar no Amazonas

Manaus/AM - A Vara Única da Comarca de Ipixuna (distante 1.380 quilômetros de Manaus) julgou a Ação Penal n.º 0000058-34.2019.8.04.4500 na quinta-feira, 29 de junho. Na sessão de julgamento popular o réu Cristhian Miquely da Silva Irineu, acusado de homicídio qualificado contra Antônio Átila da Silva Braga, foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

Cristhian Miquely da Silva Irineu foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, por, supostamente, no dia 30 de março de 2019, por volta de 14h30, às margens do Rio Juruá, final da Rua João Carioca, bairro do Perú, ter assassinado Antônio Átila da Silva Braga, a golpe de faca.

Segundo o inquérito policial, após uma briga no bar do Gerbinha, Átila teria sido perseguido por Cristhian, pela rua e o agrediu pelas costas com um golpe de faca, se evadindo do local do crime em uma canoa.