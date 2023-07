Acusado de matar homem durante partida de sinuca é absolvido no Amazonas

A sessão de julgamento popular foi presidida pelo juiz de direito Danny Rodrigues Moraes. O promotor de justiça Vitor Rafael de Moraes Honorato atuou pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM. Os réu foi defendido pela defensora pública Monalysa Helena Lima Façanha.

O julgamento ocorreu no dia 29 de junho, no entanto, somente nesta quarta-feira (05) foi divulgada a decisão pelo Tribunal de Justiça do Amazonas.

Manaus/AM - José Valdir Moraes de Andrade foi absolvido pelo assassinato de Anselmo Gomes Zegarra, crime ocorrido em 4 de fevereiro de 2004, após uma discussão durante uma partida de sinuca em um bar, no município de Ipixuna, no Amazonas.

