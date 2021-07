Homem ateia fogo em casa e tenta matar mulher e filhos carbonizados no Amazonas

Manaus/AM - Após discutir com a mulher, um homem, que não teve o nome informado, é suspeito de ter ateado fogo na própria casa, com a família dentro, em Lábrea, no interior do Amazonas. O caso ocorreu nessa quinta-feira (8).

A polícia informou que momentos antes, houve uma briga entre o casal. Em seguida, o homem saiu de casa para consumir bebida alcoólica. O homem então retornou para casa, jogou gasolina nas paredes e ateou fogo.

As vítimas conseguiram escapar e não se feriram. O Corpo de Bombeiros informou ao Portal do Holanda que não possui guarnição no município e que o combate é de responsabilidade da Prefeitura.

O suspeito fugiu após o crime e ainda é procurado. Outras três casas foram atingidas.

O caso foi registrado na Delegacia de Lábrea. O homem deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio, delito de incêndio e danos materiais.