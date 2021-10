Hemoam convoca classificados em Processo Seletivo para entrega de documentos; confira

No site do Hemoam também estão disponíveis orientações sobre quais documentos e declarações deverão ser apresentadas. Os exames admissionais deverão ser providenciados por conta própria de cada candidato classificado. O agendamento na junta médica será feito pelo RH do Hemoam.

De acordo com a chefe do Departamento de Recursos Humanos da Hemoam, Jacqueline Ferreira, esta fase de documentação é destinada somente aos candidatos classificados correspondentes ao número de vagas disponíveis, ou seja, os aprovados para cadastro de reserva não seguirão o ritual.

Cronograma de entrega – O atendimento presencial para entrega de documentos será dividido por ordem alfabética e categoria profissional. Os candidatos aprovados para as vagas do município de Coari serão convocados em um segundo momento.

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) divulgou, nesta segunda-feira (19), o calendário para o comparecimento e entrega de documentos de quem passou no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da instituição.

