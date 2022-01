Governo torna obrigatório no Amazonas exame que checa nível de vitamina que combate a covid

Os benefícios da vitamina D são incontestáveis, no entanto, o seu uso sem prescrição médica ou aconselhamento profissional é desaconselhado. O excesso da substância no organismo pode ter efeitos adversos e até causar doenças, como explica a médica. “O excesso de vitamina D pode gerar uma toxicidade, o que faz com que haja reabsorção de cálcio nos ossos, no intestino, gerando portanto uma hipercalcemia. Esse aumento de cálcio pode gerar uma perda de função renal, pode gerar pedra nos rins, além de sintomas como fadiga, fraqueza muscular, náuseas, desidratação e anorexia”, finaliza Jackeline Galdino.

Manaus/AM - O exame para checar níveis de vitamina D no organismo agora é obrigatório na rede pública de saúde (SUS). A medida foi adotada pelo Governo do Amazonas e está valendo desde o último dia 12 de janeiro.

