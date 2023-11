Governo do Amazonas prevê orçamento de R$ 30,1 bilhões para 2024

O projeto prevê que educação, saúde e segurança pública serão as áreas que vão receber mais recursos do orçamento no próximo ano, assim como os municípios, por meio de repasses constitucionais. Veja o detalhamento abaixo:

Manaus/AM - O governo do Amazonas enviou projeto da Lei Orçamentária Atual (LOA) de 2024 para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta semana. O projeto prevê uma receita de R$ 30,1 bilhões, um aumento de 14,8% em relação ao orçamento deste ano. São R$ 3,9 bilhões a mais.

