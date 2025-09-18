   Compartilhe este texto

Governo do Amazonas anuncia projetos que serão apresentados na COP 30

Por Portal Do Holanda

18/09/2025 20h47 — em
Amazonas


Foto: Alex Pazuello e Diego Peres/Secom

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), os principais projetos que o Governo do Amazonas levará para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro, em Belém. Entre as ações prioritárias, estão a busca de investimentos internacionais para financiar projetos no estado e a discussão do papel estratégico da Amazônia para um futuro mais sustentável. 

“Temos aqui a maior extensão de floresta contínua do mundo. Vamos discutir e apoiar a criação de fundos, além do fortalecimento da bioeconomia. Estamos elaborando um plano de bioeconomia para o Amazonas e, até novembro, devemos estar com ele pronto para ser levado para a COP 30”, destacou o governador Wilson Lima. 

O Governo do Amazonas já está confirmado na Zona Azul, espaço da COP 30 destinado para chefes de Estado e delegações oficiais discutirem sobre tratados e acordos que vão definir os rumos das políticas climáticas no Brasil e no mundo. Na agenda oficial do Estado, estão confirmados os encontros com o Banco Mundial, BID, GCF-TF, KFW, Governos da Noruega, Alemanha e Grã-Bretanha. 

Para o secretário de Estado e Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o Amazonas tem como pilar ações sustentáveis que já estão sendo colocadas em prática e serão usadas como exemplo durante as tratativas com líderes e representantes mundiais. 

O estado tem mantido 97% da cobertura natural preservada. Também foram investidos R$ 1 bilhão no fortalecimento de cadeias produtivas como castanha, óleos, pesca, turismo de base comunitária, além de concessões florestais com transparência e repartição de benefícios e o fortalecimento do Plano Amazonas 2030, que visa o desmatamento líquido zero até 2030. 

Secretário de Estado e Meio Ambiente, Eduardo Taveira / Foto: Alex Pazuello e Diego Peres/Secom“O governador Wilson Lima já tem liderado as políticas que serão negociadas para que elas tenham um papel fundamental para o estado do Amazonas. Somos pioneiros em várias agendas, como o desenvolvimento de atividades para cadeias produtivas em Reservas de Desenvolvimento Sustentável”, disse o titular da Sema, Eduardo Taveira. 

Grupo de Trabalho COP 30 - O Governo do Amazonas anunciou a criação do Grupo de Trabalho COP 30, que será instituído no âmbito do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais e envolverá diferentes órgãos do Governo. O objetivo é coordenar, estruturar e consolidar as agendas prioritárias do Estado do Amazonas a serem apresentadas na COP30.

