Governo do Amazonas anuncia fechamento do Hospital de Campanha

O Governo do Amazonas anunciou o fechamento do Hospital de Campanha Nilton Lins no próximo dia 31 de julho. Com as atividades serem encerradas, as internações por covid-19 devem ser mantidas no Hospital Delphina Aziz.

O Hospital de Campanha era exclusivo para casos de covid-19 e foi reaberto em janeiro deste ano em meio a maior colapso da saúde do estado.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que a estrutura será mantida enquanto pacientes ainda estiverem na UTI. Além do hospital Delphina, as pessoas podem procurar atendimento em UBS e unidades de urgência como SPA, UPA e prontos-socorros.