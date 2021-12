Governo do Amazonas anuncia criação de PAC em Presidente Figueiredo

Juntamente com a prefeita Patrícia Lopes, o governador assinou um Termo de Cooperação Técnica para criação da unidade do PAC.

O PAC contará com serviços de emissão da 1ª e 2ª via de Registro Geral (RG), serviços de fornecimento de água e energia elétrica, entre outros.

Em comemoração aos 40 anos do município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, o governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (09), a criação de uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

