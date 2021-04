Governo confirma pagamento de abono para servidores da Saúde do Amazonas

A medida foi acordada na terceira reunião ordinária da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS no Amazonas (MENPS-AM), realizada no último dia 18 de março, na Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O abono equivale a um vencimento básico da Lei Nº 3.469, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do quadro de pessoal permanente do Sistema Estadual de Saúde. Será dividido em duas parcelas para os estatutários; e para os temporários será o equivalente a um vencimento básico inicial da carreira, que lhe é correspondente.

Manaus/AM - Foi confirmado nesta quarta-feira (31), durante transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo do Amazonas, o pagamento de abono em duas parcelas para os profissionais da saúde.

