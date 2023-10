Governo anuncia retorno do 'Aula em Casa' e entrega de kits alimentares no Amazonas

Manaus/AM- Durante reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, nesta terça-feira (10), o governador Wilson Lima, anunciou que os estudantes matriculados em escolas que tiveram as atividades suspensas por conta da estiagem terão aulas não presenciais por meio do projeto “Aula em Casa - Temporada estiagem 2023” a partir da próxima semana e o reforço no envio de ajuda humanitária para afetados pela estiagem no estado.

A previsão é de que mais de 100 mil famílias sejam afetadas e recebam ajuda humanitária, como o envio de cestas básicas, kits de higiene, água potável e medicamentos. O governador também destacou que o Estado segue, ainda, um cronograma de entrega dos kits do Merenda em Casa para contribuir com a segurança alimentar dos alunos. Mais de 4 mil estudantes já que tiveram as aulas suspensas e estão recebendo os alimentos.

A edição do projeto Aula em Casa está apoiada na Resolução Nº 121, do Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM), de outubro deste ano. A medida busca mitigar os impactos causados pela estiagem no ano letivo dos estudantes de comunidades rurais do estado e é um projeto realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

A nova temporada do “Aula Em Casa" terá como material pedagógico norteador os “Guias de Estudos" e “Guias de Orientações”, produzidos pela Secretaria de Educação. Estudantes e professores receberão, de maneira física, as apostilas impressas, que contarão com conteúdos específicos do 3º e 4º bimestre. Nesta terça-feira (10), as equipes pedagógicas Seduc finalizam a produção do material, que será enviado aos representantes escolares de todo o estado.

Os materiais terão como foco os docentes e discentes dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Ensino Mediado.