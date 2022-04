Governador anuncia PL com reajuste da aposentadoria de peritos e delegados do Amazonas

Wilson Lima anunciou, ainda, o pagamento de parte do escalonamento de investigadores e escrivães e a data-base atrasada dos peritos e dos delegados. Ele disse, também, que as negociações em relação às demandas dos servidores administrativos e às promoções e redistribuições continuam.

A lei vai assegurar aposentadoria à categoria, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo efetivo ocupado antes de entrar em inatividade.

“Vamos encaminhar para Assembleia Legislativa, no prazo de aproximadamente 10 dias, a lei que regula e disciplina a questão da previdência para garantir que esses servidores continuem tendo seus benefícios todas as vezes que os policiais da ativa forem beneficiados, como reconhecimento aos serviços prestados à sociedade amazonense”, destacou o governador.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (26), um Projeto de Lei de Integralidade e Paridade da Polícia Civil do Amazonas em relação à aposentadoria da categoria. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26) e o documento será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.