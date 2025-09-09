   Compartilhe este texto

Golpes: Manausprev alerta aposentados e pensionistas sobre fraudes

Por Portal Do Holanda

09/09/2025 18h19 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A Manaus Previdência divulgou um alerta, nesta terça-feira (9), aos aposentados e pensionistas municipais, sobre a prática de golpes e fraudes envolvendo contatos telefônicos em nome da autarquia. A Manausprev informou que não realiza ligações telefônicas para solicitar dados pessoais, bancários ou exigindo pagamentos de qualquer serviço.

O recadastramento de beneficiários é feito exclusivamente pelo “Recad On-Line” no site oficial (https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/) ou na sede da Manausprev (localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul), mediante agendamento prévio realizado pelo site ou via Call Center (92 3186-8000 ou WhatsApp 92 98423-0900).

A Manaus Previdência também esclareceu que não realiza ligações a partir dos números oficiais divulgados. Esses contatos servem apenas para receber chamadas. Portanto, se algum desses números aparecer no identificador de chamadas, desconfie: trata-se de tentativa de golpe, já que criminosos podem clonar ou forjar números para se passar pela autarquia.

