Garimpeiros chegam no Pico da Neblina no Amazonas, denunciam organizações indígenas

A Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (AYRCA), a Associação de Mulheres Yanomami Kumirayoma (AMYK) e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) fizeram uma carta relatando a atividade de garimpos manuais na região, inclusive a chegada de maquinário.

Manaus/AM - Atividades de garimpeiros foram flagradas na região do Pico da Neblina, no Amazonas, segundo uma denuncia feita por organizações indígenas do Alto Rio Negro à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

