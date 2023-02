Prefeitura lança edital de processo seletivo com 77 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Alvarães, no interior do Amazonas, lançou edital de processo seletivo com 77 vagas para contratação temporária de professores. As oportunidades são para atuação na zona rural do município, com carga horária de 20h semanais, conforme o edital publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial dos Municípios. O salário ofertado é de R$ 1,9 mil.

Os interessados podem se inscrever nesta quarta e quinta-feira (16), das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Prefeitura de Alvarães.

A publicação do resultado final será no dia 22 de fevereiro e a convocação no dia 23 deste mês.

Veja o edital: