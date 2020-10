FVS rebate denúncia de subnotificação de mortes por Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, na tarde desta segunda-feira (5), nota de esclarecimento sobre denúncia publicada no site The Intercept Brasil acerca de erros no número de óbitos por Covid-19 registrados pelo órgão, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES).



A reportagem do Intercept teve acesso a um áudio em que a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, reconhece, em reunião no Ministério Público, os erros em gráficos sobre o número de mortes divulgados entre os dias 1 e 2 de setembro. Nesse período, o índice de vítimas fatais, apresentado em três gráficos diferentes, variou de 169 a 4. De acordo com a reportagem, o equívoco havia sido identificado pelo professor do departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Wilhelm Steinmetz.



Além disso, um levantamento feito pelo epidemiologista Jesem Orellana, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Amazônia mostra que, a partir de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), a FVS deixou de registrar cerca de 373 mortes pela doença entre o início da pandemia e 22 de agosto. Um total de 24% a menos de óbitos divulgados pelo governo do Amazonas.



Em junho, o governador Wilson Lima e o presidente de uma rede de hospitais particulares de Manaus, responsável pela administração de uma unidade de campanha do estado, celebraram o registro de zero mortes causadas por Covid-19, conforme levantamento divulgado na época pela FVS.



"Sobre a suposta divergência apontada em audiência com o Ministério Público, no dia 11 de setembro", diz a nota, "a FVS-AM informa que estavam sendo apresentados dois gráficos no boletim diário: um específico para óbitos registrados nas últimas 24 horas e outro para óbitos que estavam sem causa definida e que foram reclassificados para Covid-19 após revisão pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus)".



Na ocasião, a diretoria-presidente reconheceu a necessidade de tornar ainda mais clara e acessível para a população os dados de óbitos. O boletim foi adequado, agregando em um mesmo gráfico os óbitos nas últimas 24 horas e óbitos segundo data de ocorrência. O novo gráfico, que reúne todas essas informações, está disponível na página 3 do atual boletim diário de Covid-19 da FVS-AM.



"Sobre o terceiro gráfico citado, a FVS-AM informa que o gráfico disponível no site da FVS-AM informa todos os óbitos por data de ocorrência, o que inclui os quatro óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e dois óbitos que tiveram a confirmação para Covid-19 após 24 horas".



A reportagem do Portal do Holanda tentou contato com o professor Wilhelm Steinmetz e o pesquisador Jesem Orellana, mas não obteve resposta.