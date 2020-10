Amazonas inicia multivacinação e campanha contra poliomielite

Manaus/AM - O Amazonas iniciou nesta segunda-feira (5), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (paralisia infantil) para crianças menores de cinco anos de idade. Paralelamente, ocorre a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. A mobilização vai até o dia 30 de outubro, nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Amazonas.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PNI/FVS-AM), Izabel Nascimento, lembra que a vacina continua sendo a única forma de evitar a poliomielite e as demais doenças da multivacinação. “Fazemos esse alerta para a importância dos pais e responsáveis de crianças e adolescentes buscarem as vacinas para que possamos aumentar a cobertura vacinal da população do Amazonas. Essa vacinação está à disposição em todas as unidades de saúde, em todo o estado”, afirmou Izabel, acrescentando que a meta é vacinar 95%.

Vacinação – Conforme o Ministério da Saúde, o público da campanha contra a poliomielite compreende crianças menores de cinco anos de idade, com estratégias diferenciadas para crianças com até um ano incompleto e para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos. A depender do esquema vacinal registrado na caderneta, a criança poderá receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP), como dose de reforço ou dose extra, ou a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), como dose de rotina.

Na campanha de multivacinação, o público engloba crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas que inclui a prevenção a doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM). A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.