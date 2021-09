FVS orienta sobre consumo de peixes após surto da doença da urina preta no Amazonas

Manaus/AM - Após o surto de rabdomiólise, conhecido como doença da 'urina preta', a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-RCP), publicou, na noite desta quarta-feira (1º), um comunicado com orientações quanto às restrições do consumo de pescado extrativo (oriundo de lagos e rios) no município de Itacoatiara, interior do Amazonas, pelos próximos 15 dias, como medida para conter a proliferação da rabdomiólise na região.



O comunicado informa que devido às evidências de casos de rabdomiólise relacionados a ingestão de pescados, a FVS-RCP orienta a população do município de Itacoatiara, um dos pontos com mais casos da doença, a restrição temporária do consumo dos peixes Pirapitinga, Pacu e Tambaqui, de origem de pesca em rios e lagos, sendo essas as espécies que podem estar associadas ao aumento de casos no município.



O documento esclarece ainda que o pescado com origem de criadores em tanques de piscicultura não está associado aos casos da doença, além de outras espécies de peixes encontrados nas bacias de rios e lagos da região.



A recomendação para os demais municípios é de alertar a rede de saúde para a identificação de possíveis novos casos e orientar a população quanto aos sinais e sintomas da doença.



O Governo do Amazonas informa ainda que medidas referentes à assistência aos pacientes com definição de Unidade de Referência, aos que necessitam de internação, estão sendo adotadas para garantir o manejo clínico adequado.



Atualização de casos - Segundo o documento, no período de 1º de agosto a 1º de setembro foram notificados 52 casos de rabdomiólise, sendo 36 casos em Itacoatiara, 2 em Manaus, 1 em Autazes, 1 em Caapiranga, 4 em Silves, 3 em Parintins, 4 em Borba e 1 em Maués, além de 1 óbito de uma pessoa residente no município de Itacoatiara.



Força-tarefa - O Governo do Estado, por meio da FVS-RCP, montou uma comitiva com especialistas que atuam em diferentes órgãos do estado para se deslocar até o município de Itacoatiara, nesta quinta-feira (02/09), com o objetivo de investigar mais a fundo as possíveis causas e formas de combater o surto de rabdomiólise, detectado recentemente no estado.