FVS monitora dois casos suspeitos de varíola dos macacos além dos confirmados no Amazonas

Manaus/AM - Um segundo caso de varíola dos macacos (Monkeypox) foi confirmado nessa terça-feira (2) no Amazonas, além de um outro que, no entanto, trata-se de um paciente residente em outro estado do país, que está em Manaus a trabalho.

Há ainda outros dois casos suspeitos estão sendo monitorados e investigados pela Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus).

Até o momento, seis notificações de suspeitas da doença, sendo 2 confirmados laboratorialmente; 2 suspeitos em investigação, e 1 caso descartado após exame laboratório. Há ainda 1 caso confirmado de paciente residente em outro estado brasileiro e que não será contabilizado como caso do Amazonas.

Todos os pacientes confirmados têm histórico de viagem recente, informou a Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Até o momento, segundo a FVS, as investigações apontaram que os casos são importados. Ou seja, não há, até o momento, casos confirmados de transmissão autóctone (local). Todos os pacientes confirmados têm histórico de viagem recente.

O primeiro caso de Monkeypox no Amazonas foi confirmado no dia 28 de julho. Nas duas situações, trata-se de dois homens, com idades entre 25 e 40 anos, com histórico de viagens recentes ou contato com pessoas não residentes no estado.



A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.