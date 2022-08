Estudantes trocam socos e uma quase é esfaqueada em briga no meio da rua no Amazonas

A situação é tensa e por muito pouco não tem um desfecho trágico e fatal. O caso não foi registrado na delegacia, mas a polícia já teve acesso ao vídeo e as jovens devem ser identificadas junto à escola para que sejam tomadas as devidas providências.

A garota cai no chão e é arrastada pela outra. Enquanto leva socos e puxões de cabelo, ela saca uma faca e começar a tentar golpear a outra. Um dos golpes chega a pegar no braço da agressora, mas não chega a feri-la.

Isso porque as garotas travaram uma luta corporal no meio da rua, nas proximidades da escola, e uma delas estava armada com uma faca e tentou golpear a outra. O motivo da briga é que uma teria ficado com o namorado da outra há alguns meses e desde então, as duas vinham trocando farpas na instituição.

Estudante tenta esfaquear colega durante briga no meio da rua em Manacapuru no Amazonas pic.twitter.com/TROxqOaqKA

