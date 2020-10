FVS confirma aumento de hospitalizações por covid-19 em UTIs no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê de enfrentamento da Covid-19, realiza na tarde desta quarta-feira (14), uma entrevista coletiva, para falar sobre a atual situação da covid-19 no Amazonas.

De acordo com a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, o aumento de hospitalizações reflete o aumento de casos da doença. Assim como no início da pandemia, as classes A e B voltaram a predominar o número de casos. As hospitalizaçòes por covid-19 na rede privada quase dobrou.

Ainda de acordo com Rosemary, o público mais exposto é entre 20 a 40 anos e idosos.