Amazonas tem mais de 100 vagas de emprego nesta quinta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 109 vagas de emprego para esta quinta-feira (15). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected], colocando no assunto a vaga desejada.

01 VAGA: VIGIA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Ser pontual, organizado, ter bom relacionamento interpessoal, atuar no controle de acesso de visitantes, colaboradores, prestadores de serviços, veículos, caminhões e equipamentos. Realiza vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências, curso de agente de portaria e informática básica, currículo atualizado.

05 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência na área

OBS: Disponibilidade de horário, bom relacionamento, trabalho em equipe, currículo atualizado.

54 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área

OBS: Habilidade em aprender, agilidade, bom relacionamento, trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

20 VAGAS: MANICURE E PEDICURE

Escolaridade: Ensino Fundamental.

Com experiência

OBS: Curso desejável na área de estética e manicure, excelente serviço ao cliente como manicure e pedicure, proativo no processo de ambiente de trabalho, currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência

OBS: Habilidade em aprender, proativa, agilidade, bom relacionamento, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE CALL CENTER

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência

OBS: Habilidade em aprender, proativa, agilidade, bom relacionamento, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

05 VAGAS: MOTORISTA CATEGORIA B

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

OBS.: Comunicativo, dinâmico, que conheça a cidade de Manaus, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

OBS.: CNH CAT E, CNH REMUNERADA/ MOPP.

01 VAGA: AUX. DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

OBS.: Candidatos com experiência nas atividades de Almoxarifado, treinamento de Operador de Empilhadeira, CNH obrigatória, currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CATEGORIA D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

OBS.: Proativo, com experiência comprovada carteira regular tipo D, curso de direção defensiva e motorista de ambulância, currículo atualizado.

02 VAGAS: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

OBS.: Conhecimento em solda (com eletrodo) e parte civil ( hidráulica/alvenaria), curso NR 10, SEP, NR 35, NR 33 ( apenas desejável, não se torna obrigatório), currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE OPERAÇÕES - PCD

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com ou sem experiência na área;

OBS: Dinâmico, responsável, tenha um bom atendimento ao cliente, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA - PCD

Escolaridade: Ensino médio completo;

Sem experiência na área;

OBS: Dinâmico, responsável, tenha um bom atendimento ao cliente, laudo médico e currículo atualizado.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.