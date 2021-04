FVS alerta para combate ao sedentarismo e obesidade em Manaus

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) alerta, nesta quarta-feira (07), data que marca o Dia Mundial da Saúde, sobre a importância de se manter uma vida saudável, combatendo o sedentarismo e a obesidade com a prática de exercício físicos e a manutenção de hábitos de alimentação saudável. Somente em 2021, até 10 de março, foram registrados 429 óbitos por Covid-19 com fator de risco obesidade no estado, conforme dados consolidados pela FVS-AM.

O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, alerta sobre a importância de se manter hábitos saudáveis mesmo diante da pandemia de Covid-19 a que estamos enfrentando.

“Desde o início da pandemia, foram 1.473 casos de Covid-19 com fator de risco para obesidade no Amazonas. Sabemos que estamos em pandemia, mas precisamos buscar medidas alternativas para que possamos manter hábitos saudáveis que impactem positivamente na saúde pública do estado”, afirmou.

De acordo com a gerente Josielen Amorim, do Grupo Técnico de Integração da FVS-AM (GTI/FVS), é importante que os municípios atentem para a reorganização dos serviços municipais de saúde para que atuem em políticas municipais de estratégias de combate à obesidade.

“Cada município precisa se estruturar para as ações de promoção e prevenção, de forma que isso seja refletido na rede de atenção à saúde”, alertou a gerente.

Para prevenir a obesidade, a nutricionista de Saúde Preventiva da FVS-AM, Thabata Padilha, aponta que podem ser realizadas substituições de alimentos na rotina diária, como a retirada de embutidos, de frituras e de alimentos gordurosos.

“Fazer a opção por alimentos naturais e orgânicos, como verduras e frutas que contém fibras. Optar por alimentos menos processados e incluir, claro, atividade física, pelo menos, três vezes por semana”, detalhou.

Data Mundial – Nesta quarta-feira (07/04) é comemorado o Dia Mundial da Saúde, data destinada a discutir um tema específico que representa prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2021, a proposta de tema aborda a construção de um mundo mais justo e saudável.

A partir do tema, surgem iniciativas para conscientização de melhorar gradativamente os fatores que determinam uma vida saudável e levar informação para a população.

Indicadores – Foram registrados 1.473 casos de Covid-19 com fator de risco obesidade no Amazonas. Desses, 935 ocorreram em 2020 e 538 em 2021 (até 10 de março). A FVS-AM informa, ainda, que foram registrados 729 óbitos por Covid-19 com fator de risco obesidade. Desses, 300 ocorreram em 2020 e 429 em 2021 (até 10 de março).