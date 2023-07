Fulô de Mandacaru abre 65° Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - Apresentações de grupos folclóricos, comidas típicas e a tradição cultural passada de geração para geração. O Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro terá início no dia 14 de julho, no Centro Cultural Povos da Amazônia, avenida Silves, Distrito Industrial, zona sul. A abertura da temporada temática será marcada pelo show da atração nacional, original de Pernambuco, Banda Fulô de Mandacaru.

A programação da noite inicia às 20h com uma sequência de apresentações dos grupos campeões de 2022: Ciranda Rosas de Ouro; Quadrilha Alternativa Funk na Roça; Quadrilha Tradicional Caipira na Roça; Dança Nacional Café XV de Outubro; Dança Internacional Caxemira; Quadrilha Cômica As Poderosas na Roça.

Encerrando a noite, a Banda Fulô de Mandacaru se apresenta entre 22h15 e 23h45, com o melhor do forró e suas várias vertentes, uma das características da banda com mais de 20 anos de formação, composta por Armandinho do Acordeon, Pingo Barros e Tiago Muriê.

Do dia 15 a 29 de julho, o 65º Festival Folclórico do Amazonas contemplará 70 apresentações: 15 a 26 de julho, o Centro Cultural Povos da Amazônia recebe 64 grupos folclóricos, das mais diversas modalidades e, nos dias 28 e 29 de julho, os 06 bois-bumbás de Manaus, entre Master A e B, levam suas apresentações ao Sambódromo.