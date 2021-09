Forças federais integram ações de combate ao desmatamento e queimadas no Amazonas

Manaus/AM - As ações de fiscalização da Operação Tamoiotatá, no município de Humaitá, interior do Amazonas, ganharam reforço do Governo Federal, nas atividades de combate ao desmatamento e às queimadas ilegais.

Na ocasião, os secretários participaram de uma reunião de integração do planejamento estadual e federal. “Uma média de 80% de todos os focos de calor e alertas de desmatamento estão concentrados no sul do Amazonas, sendo a maioria em áreas de gestão federal. Essa integração é fundamental para que a gente possa reduzir os dados que temos obtido até agora”, disse Taveira.

Durante a visita, a equipe do Estado apresentou a infraestrutura da Central Integrada de Coordenação Operacional Municipal, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que também será compartilhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por meio do Cicop, o Estado atua na geração de informações de Inteligência da Operação Tamoiotatá, em articulação direta com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em Manaus.

Com a integração junto às forças federais, Humaitá passa a contar com 12 pessoas a mais no efetivo geral. Em todo o Amazonas, o reforço do efetivo federal chega a 40, dividido entre os municípios ao sul do estado – área de maior vulnerabilidade para a prática de crimes ambientais.