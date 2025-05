Força-tarefa começa neste sábado contra lixeiras irregulares em Manaus

Além da remoção dos resíduos, a Semulsp irá avaliar alternativas para evitar a reincidência do problema, como a instalação de sinalizações, reforço na coleta, ações educativas com moradores e intervenções urbanas nos pontos mais críticos.

A concentração e saída das equipes será às 7h, na sede da Semulsp, no bairro Compensa, zona Oeste, de onde partirão caminhões, máquinas e agentes de limpeza para atuar em dezenas de bairros. Na zona Leste, por exemplo, a operação acontecerá em áreas como São José, Alphaville, Colina do Aleixo, Jorge Teixeira e Grande Vitória.

