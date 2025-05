Amarelinho é flagrado pelo IMMU fazendo ultrapassagens perigosas; motorista fugiu

Manaus/AM- O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou as fiscalizações na Zona Leste da cidade devido a constantes denúncias de infrações cometidas por condutores do transporte complementar, os populares "amarelinhos", e na manhã desta sexta-feira (30) uma operação na avenida Autaz Mirim resultou no flagrante de um veículo que realizava manobras perigosas e operava fora do itinerário permitido.

O veículo, de placa JXN-1367, foi parado pelos agentes, que se depararam com uma situação ainda mais grave: o condutor declarou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a verificação de sua identidade, os fiscais constataram que se tratava do mesmo indivíduo que, há cerca de um mês, havia sido flagrado dirigindo com uma CNH falsa. Após ser reconhecido, o motorista fugiu do local, abandonando o veículo.

"Foram identificadas infrações sérias que colocam em risco a vida de passageiros e de quem circula pela via. Esse tipo de conduta é inaceitável e continuaremos atuando firmemente contra essas irregularidades", afirmou Waldir Sousa, chefe de fiscalização de transporte do IMMU.

Diante das infrações, foram lavrados dois autos: um por desvio de itinerário, com multa no valor de 20 Unidades Fiscais do Município (UFMs), e outro pela condução do veículo sem habilitação, com penalidade de 50 UFMs. O veículo foi apreendido e removido para o parqueamento do IMMU.