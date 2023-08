Foragido por roubo de R$ 14 mil em pix é preso ao tentar fugir para interior do Amazonas

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - Elton Corrêa Coelho, de 27 anos, que estava foragido por envolvimento no roubo de R$ 14 mil em pix foi preso, nesta sexta-feira (04), no município de Beruri, no interior do Amazonas. O crime aconteceu no dia 28 de junho deste ano, em Manacapuru.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da unidade policial, a prisão faz parte da Operação Poucos Segundos, deflagrada na quarta-feira (02), que resultou na prisão de outros cinco envolvidos na ação criminosa. Na ocasião do crime, a vítima estava aguardando a entrega de uma encomenda de madeiras, quando foi abordada pelos autores armados que a obrigaram a transferir R$ 14 mil por pix.

“Elton estava foragido da operação e, nesta manhã, obtivemos informações que ele estava no porto do município de Beruri, tentando fugir para outra localidade. Com base nisso, solicitamos apoio da polícia local e ele foi preso”, explicou Allemand.

Elton responderá por roubo majorado e associação criminosa. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.