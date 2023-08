Amazonas fecha mês de julho com crescimento de 8% em abertura de empresas

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - A Junta Comercial do Estado (Jucea) registrou no mês de julho um crescimento de 8% no número de novas empresas abertas no mercado local, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram constituídos 728 novos empreendimentos, no tempo médio de 30 minutos, o menor tempo já registrado pela autarquia em análises de processos de abertura.

Os dados são do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da Jucea, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E não incluem os Microempreendedores Individuais (MEIs), que são constituídos, por meio do portal do Empreendedor, do Governo Federal. E estão disponíveis para consulta no site da autarquia no www.jucea.am.gov.br/serviços/estatísticas.

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas, no mês de julho, mantém-se líder no estado, a natureza jurídica de Sociedade Empresarial Limitada — que é formada quando duas ou mais pessoas se unem, sendo está baseada num contrato social, que serve para especificar todos os aspectos referentes às normas da empresa e ao capital social, sendo este dividido em cotas —, com 479 empresas. Seguida do tipo Empresário Individual, com 224 novos empreendimentos.

De acordo com a presidente da autarquia, Maria de Jesus Lins, a Jucea tem trabalhado e investido para consolidar e apresentar novas melhorias nos serviços e nos atendimentos oferecidos pelo órgão, o que tem gerado resultados positivos para o estado.

“Trabalhamos com planos de ações nos setores da Jucea, com o objetivo de fundamentar nossos serviços para que, com elas sejamos capazes de garantir, sempre, aos nossos usuários uma base extremamente sólida e segura, além de dar o suporte necessário e atender com toda a segurança as demandas dos empresários”, afirmou.

Tempo médio

Pelo quarto mês consecutivo, a Junta Comercial do Amazonas conseguiu reduzir o tempo médio na análise do processo de registro empresarial. Atualmente, o empreendedor leva 30 minutos para obter a constituição de um novo empreendimento no estado. Anteriormente, esse tempo era de 37 minutos, o que já tinha se tornado histórico para a autarquia.

Segmentação

Nos dados consolidados pela segmentação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a segmentação de serviços obteve 442 novas empresas no mercado, seguida do setor de comércio com 235, e de 30 na segmentação de indústria.

Municípios

No que diz respeito aos cinco municípios que mais constituíram empresas em julho destacam-se: Manaus com 544 novas empresas; Itacoatiara e Manacapuru com 15 novos empreendimentos cada; Humaitá com 13; e Iranduba com 11.