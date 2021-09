Foragido do Amazonas, Sandrinho é suspeito de assaltar arsenal de guerra em SC

Manaus/AM - Alexsandro Oliveira dos Santos, conhecido como Sandrinho, é suspeito de assaltar cerca de 150 armas em Santa Catarina. Ele era integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e estava preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM) quando fugiu com mais 34 detentos em 2018. A fuga em massa ocorreu após os presos cavarem um túnel próximo a área externa do pavilhão 5, por onde conseguiram escapar da unidade prisional.

