DPE abre seleção de bacharel em Direito no Amazonas; confira

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abre, nesta sexta-feira (24), as inscrições da Seleção Pública de um bacharel em Direito e cadastro de reserva para o programa de Residência Jurídica da instituição. O candidato aprovado vai receber bolsa-auxílio de R$ 2,1 mil para atuar no Polo do Médio Madeira, com sede em Manicoré.

A carga horária semanal será de 30 horas semanais, divididas entre atividades teóricas e atividades práticas, em expediente diário, das 8h às 14h, podendo ser alterado de acordo com a oportunidade da Defensoria Pública.

“Os alunos-residentes assistirão a aulas e palestras na Escola Superior da Defensoria Pública (ESUDPAM), bem como receberão orientações teóricas e práticas sobre as diversas áreas de atuação da Defensoria Pública, exercendo atividades de apoio aos Defensores Públicos do Estado, tais como pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudência, preparando minutas de ofícios, relatórios, petições e outras peças, além de auxiliar no atendimento à população, quando necessário”, diz trecho do edital da seleção, que pode ser acessado no link https://bit.ly/ManicoreDPEAM.

Inscrições e etapas

Para se inscrever, é preciso enviar e-mail com diploma, currículo, cópias do RG, CPF, comprovante de residência, telefone e contato eletrônico para o endereço [email protected] A inscrição pode ser feita a partir das 8h de sexta-feira (24/09) até as 23h59 do dia 1º de outubro.

A seleção será feita em três etapas: avaliação dos documentos; entrevista de candidatos selecionados; e prova discursiva. As duas últimas fases serão realizadas presencialmente na sede do Polo da DPE-AM em Manicoré. O conteúdo programático da prova pode ser conferido no edital.