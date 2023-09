Flor Matizada abre Festival de Cirandas de Manacapuru nesta sexta-feira

A partir de hoje (01) o convite para cirandar ganha força com o início do 25º Festival de Cirandas de Manacapuru, no Parque do Ingá. O complexo cultural, também conhecido como Cirandódromo, será tomado pelas cores lilás e branco da Ciranda Ciranda Flor Matizada. O espetáculo inicia às 21h30 podendo se estender por até 2h30. A entrada é gratuita.

A ordem das apresentações segue um modelo de rodízio anual, acordado entre as agremiações, portanto, no sábado (02), é vez da Ciranda Guerreiros Mura e, no domingo (03), a Ciranda Tradicional.

Espetáculo

Neste ano, a Ciranda Flor Matizada defende o tema “Muricariuas”, e vem com o Cordão de Entrada formado por 40 integrantes e o Cordão de Cirandeiros com 60 pares, além dos itens oficiais que são pontuados.

A agremiação nasceu no bairro do Centro de Manacapuru, sendo a pioneira entre as cirandas com 43 anos de atuação.

Palco alternativo

Dando sequência à festa, shows de artistas conhecidos pelos manacapuruenses e com pelo público de Manaus serão realizados após o término das apresentações das cirandas. A cada noite, atrações diferentes sobem ao palco montado no estacionamento da Rodoviária de Manacapuru, ao lado do Parque do Ingá.

Na primeira noite de festa, se apresenta, a partir da 00h, o cantor Dieguinho Damasceno e, às 1h30, é a vez de Mikael e Banda. O acesso à festa também é gratuito.