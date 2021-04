Fiscal de Loja e mais 18 vagas de emprego para esta terça no Amazonas; veja

Manaus/AM - Cerca de 19 vagas de emprego foram divulgadas pelo Sine Amazonas para esta terça-feira (27). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].



Confira;



01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção elétrica de equipamentos de frota (Scania e Caterpillar), disponibilidade para trabalhar em outro município, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamentos de frota (Scania e Caterpillar), disponibilidade para trabalhar em outro município, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de mineração (britadores, correias, cilindros hidráulicos, rolamentos, entre outros equipamentos industriais), disponibilidade para trabalhar em outro município, currículo atualizado e documentação completa.



02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA OU TELECOMUNICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos na área, disponibilidade para instalação e viagem, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Que tenha experiência em cuidados com sítio, que saiba cozinhar, currículo atualizado e documentação completa.



05 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com reparo de placas no segmento eletrônico, rotinas em linhas de produção com produtos de pequeno a grande porte, manuseio de componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, Cursos de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.



02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser pró-ativo, responsável, facilidade para trabalhar em equipe, boa comunicação, curso de NR 35, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com empilhadeira a gás, diferencial habilidade com pá carregadeira, CNH categoria B, curso de NR 11 atualizado, responsável, proativo, disciplinado, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: OPERADOR DE GUINDAUTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área

OBS: CNH categoria D, curso de operador de guindauto, curso NR 11, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: FISCAL DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos na função, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: VENDEDORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de cosmético, controle de arquivo, informática básica, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência nas áreas de RH, financeiro e administração em geral, controle de arquivo, informática básica, currículo atualizado e documentação completa.

editado

01 VAGA: BORRACHEIRO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção em pneus de caminhões (Scania e Caterpillar), disponibilidade para trabalhar em outro município, currículo atualizado e documentação completa.