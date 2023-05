Fiocruz Amazônia abre inscrições de Mestrado Acadêmico para indígenas

Manaus/AM - O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), abre inscrições e estabelece normas para o processo de seleção pública de candidatos indígenas, para ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) - Turma fora de sede para indígenas – Alto Solimões.



O curso, cujas vagas são oferecidas nesta Chamada Pública, ocorrerá de forma presencial e, terá sede em Tabatinga – AM. As aulas serão ministradas em regime integral, com duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a realização da defesa de dissertação. Poderá participar do processo de seleção o candidato que, até a data da matrícula, possuir diploma de graduação de duração plena, devidamente reconhecido pelo MEC.

O Programa de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia possui uma única área de concentração: “Determinantes Socioculturais, Ambientais e Biológicos do Processo Saúde- Doença- Cuidado na Amazônia” e duas linhas de pesquisa. Para esta Chamada Pública, estão sendo oferecidas 15 (quinze) vagas, exclusivamente para indígenas, com ingresso no segundo semestre do ano de 2023. A inscrição no processo seletivo será gratuita.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá reunir a documentação original e uma cópia (frente e verso), e entregar no endereço: Laboratório de Etnologia (bloco antigo), Universidade Federal do Amazonas, Rua 1º de Maio, nº 05, Colônia, CEP: 69.630-000, Benjamin Constant/AM – Brasil, em horário comercial. No último dia de inscrição, o horário limite para recebimento dos documentos será às 17h (horário de Tabatinga-AM).

A admissão ao curso de Mestrado será feita através de Processo Seletivo composto das seguintes etapas: 1ª Etapa - Período de inscrições; 2ª Etapa - Homologação das inscrições; 3ª Etapa - Avaliação da Carta de Apresentação, do Currículo Lattes e Prova Oral. Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias.

O início das aulas está previsto para o dia 16/08/2023. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas por mensagens de WhatsApp, no contato (092) 98118-6437.