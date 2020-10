Filhos de presos são liberados para visitarem pais nas cadeias do Amazonas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) anunciou, nesta sexta-feira (23), que o retorno das visitas de crianças às unidades prisionais do Amazonas está previsto para recomeçar de 26 a 30 de outubro, e de 02 a 06 de novembro. A decisão foi acordada durante reunião entre os diretores de presídios e a Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe).

De acordo com o coordenador do Cosipe, major Renan Carvalho, as visitas de crianças não acontecerão mais no último fim de semana de cada mês. "Os pequenos poderão ir às unidades prisionais acompanhados de seu familiar de 30 em 30 dias, conforme determinado no cronograma de visitas".

Ainda segundo Carvalho, não existe um limite quanto ao número de crianças que o acompanhante pode levar, desde que elas estejam cadastradas no aplicativo "Visita Legal". Cada interno tem direito a receber uma visita mensal de seus filhos.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, o uso de máscaras faciais será obrigatório durante o tempo de permanência nos estabelecimentos penitenciários.