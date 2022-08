FGV amplia número de candidatos aptos para testes no concurso do Corpo de Bombeiros

Manaus/AM - O número de candidatos aptos ao Teste de Aptidão Física (TAF) e Avaliação Psicológica no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi ampliado pelo governo nessa quarta-feira (3).

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, afirma que vai ampliar em 6 vezes a quantidade de convocados para as próximas fases, buscando ampliar o cadastro reserva do certame.

Com a mudança, ao invés de serem convocados 159 candidatos para os cargos de 2º tenente, serão convocados 318, que concorrem a 53 vagas de chamamento imediato, ficando os demais no cadastro reserva.

O concurso prevê para esse cargo o total de 53 vagas. Já para os cargos de soldado bombeiro serão convocados 2,4 mil candidatos; antes eram 1,2 mil. Para esse cargo, o certame prevê 400 vagas.

Ao todo, 2.718 candidatos serão chamados para as próximas etapas. Para a convocação, a FGV aguarda o resultado definitivo do Exame Médico. Mais de 46 mil pessoas se inscreveram no concurso público, que teve provas realizadas em Manaus e em Humaitá, Parintins e Tabatinga.