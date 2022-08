Dono de barco é multado em R$ 480 mil ao ser pego com toneladas de pirarucu ilegal no Amazonas

As duas eram reincidentes no crime e por isso, uma foi multada em R $480 mil, e a outra em R $50 mil. Um deles é pego cometendo a irregularidade pela quarta vez. Todo o pescado foi apreendido e deve ser destinado a comunidade carentes da região.

Manaus/AM - Dois proprietários de barcos foram multados em quase R$ 500 mil ao serem pegos, pela Polícia Federal, transportando 25 toneladas de pirarucu ilegal nas proximidades de Parintins, no interior do Amazonas, nessa quinta-feira (4).

