Festival Folclórico de Parintins terá praça gastronômica pela primeira vez

Manaus/AM - Pela primeira vez, o Festival Folclórico de Parintins contará com uma praça gastronômica no coração do município, ao lado da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) está com o chamamento público aberto, até o dia 18 de junho, para a ocupação de 20 pontos para venda de alimentos e bebidas.

Com funcionamento entre os dias 27 de junho e 2 de julho, na semana do 56º Festival Folclórico de Parintins, a iniciativa vai promover o turismo gastronômico com opções de comidas típicas, além de lanches, doces, salgados e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Próximo da praça gastronômica terá, ainda, o Turistódromo, um espaço cultural e grafismos indígenas, entre outros atrativos.

Estrutura

A Amazonastur vai oferecer, aos credenciados, barracas de nove metros quadrados, mesas, cadeiras, ponto de energia elétrica, como parte da estrutura da praça gastronômica.

O local será montado na mesma região onde será instalado o Turistódromo, espaço que abriga serviços de atendimento ao turista, com informações de roteiros, instagramáveis, distribuição de brindes, entre outras programações.

Edital

Serão priorizados prestadores de serviços com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de Parintins. A ação busca promover a economia local e gerar renda para os parintinenses.

O edital completo está disponível para consulta desde o dia 18 de maio. Os documentos para habilitação ao credenciamento devem ser entregues na sede da Amazonastur, na avenida Santos Dumont s/n, no bairro Tarumã, em horário comercial, ou pelo e-mail [email protected]

Veja o edital completo abaixo.