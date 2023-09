Festival Folclórico de Parintins em Miniatura acontece neste sábado

É importante destacar que, mesmo na versão miniatura, alguns elementos fundamentais do festival, como o apresentador, levantador de toadas, amo do boi, batucada e marujada, continuam sendo representados por pessoas, garantindo a autenticidade das apresentações.

A principal característica do festival é a reprodução dos bois Garantido e Caprichoso em tamanho reduzido. Os artistas responsáveis pelo projeto utilizam toda a sua criatividade para criar apresentações de itens, vaqueirada e módulos com apenas 1,50cm de altura, e surpreendem com movimentos semelhantes aos dos bois originais. Na mini arena, bonecos com aproximadamente 35cm de altura ganham vida, recriando a magia do festival.

