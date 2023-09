Festival Amazonas de Dança encerra com apresentações neste sábado no Centro de Manaus

Manaus/AM - O 11º Festival Amazonas de Dança (FAD) chega ao fim após uma semana de atividades em diferentes pontos da cidade e no interior. A cerimônia de encerramento acontece neste sábado (02), a partir das 18h, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.

Quem abre a programação é o Corpo de Dança do Amazonas (CDA), com “TA – Sobre ser Grande”, espetáculo inspirado no povo Tikuna numa produção de 40 minutos. Com direção de Mário Nascimento, os bailarinos expressam, por meio da dança, o que é ser grande na região Norte, especialmente no período da pandemia. A trilha sonora tem assinatura do DJ Marcos Tubarão.

Em seguida, o público confere performances de nomes que são referência na dança amazonense: Ana Mendes, Marcos Vinicius, Maria Gomes. Cada um com cinco minutos de apresentação.

Villa-Lobos

Já a Cia Ballet da Barra vem com "Fragmentos Villa-Lobos". A obra homenageia um dos maiores artistas brasileiros, Heitor Villa-Lobos.

“Heitor Villa-Lobos foi um personagem significativo para a música clássica brasileira. Compositor de obras com nuances da cultura regional brasileira é influenciada pela cultura européia, seu trabalho é de grande relevância para a arte, motivando nosso ‘fazer arte’ de forma criativa, é assim que colaboramos com o registro da memória e criações dele”, comenta Karla Bianca, diretora artística da companhia.

Bianca destaca que o Ballet da Barra participou de nove edições do FAD e a diretora geral, Edna Marta Marti, também foi uma das homenageadas especiais, no festival de 2012.

“Participar mais uma vez de um festival como o FAD é de suma importância para a companhia. Todos sabemos como a dança é importante para nós, artistas nortistas, e estar no Festival Amazonas de Dança sempre será uma grande honra”, afirma a coordenadora.

A companhia conta 40 alunos incluindo jovens, adolescentes e alunos adultos. Além de Karla Bianca, o Ballet da Barra conta com Eliezer Rabelo como diretor internacional e os professores voluntários Breno Furtado, Celice Freitas, Marcela Maciel, Bianca Marques, Francis Baiard e os monitores Maria Eduarda, Gleydson Aranha e Giovana Quinto.