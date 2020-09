Febre aftosa: pecuaristas têm até outubro para declarar vacinação no AM

Manaus/AM - A segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa foi encerrada em 41 municípios do Amazonas e agora os pecuaristas têm até o dia 31 de outubro para declarar a vacinação do rebanho à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). Eles deverão comparecer à Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) de seus respectivos municípios. Caso esse registro não seja feito, os responsáveis podem ser multados em R$ 300 por propriedade, com acréscimo de R$ 40 por animal cuja imunização não tenha sido informada.

A Adaf finalizou a segunda etapa da campanha no último dia 15. Foram imunizados bovinos e bubalinos de zero a 24 meses. A etapa começou em 1º de agosto com previsão de imunizar aproximadamente 214 mil animais.

Esta etapa da campanha abrangeu os municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.