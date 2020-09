Chapeiro morre após perder controle de motocicleta em Manaus

Manaus/AM - O chapeiro Genival Colares Campos, 27, morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e colidir no meio fio. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (16), na Avenida Igarapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Conforme informações da polícia, testemunhas disseram que a vítima perdeu o controle da moto enquanto fazia uma curva e acabou colidindo com o meio fio. Ele conduzia a moto sem o uso do capacete e veio a óbito no local do acidente.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).