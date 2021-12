Fapeam apoia projetos de empreendedorismo no Amazonas com até R$ 60 mil

O Programa Centelha Amazonas 2 está com inscrições abertas até 11 de janeiro. A iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam) visa transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.am.programacentelha.com.br.

Desenvolvido em parceria com a Financiadora de Estudo e Projetos (Finep), o Programa Centelha estimula o empreendedorismo inovador por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos, bens ou serviços.

Podem participar pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital, e faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, sediadas no estado do Amazonas. Todos os requisitos estão especificados no edital. O resultado final será divulgado no mês de julho de 2022.

O Programa Centelha Amazonas é dividido nas seguintes fases: 1) Ideias Inovadoras, 2) Projeto de Empreendimento e 3) Projeto de Fomento.